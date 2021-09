Kommen und gehen : Türkisches Essen ohne Fleisch neu in Pempelfort

Düsseldorf An der Münsterstraße hat das Lokal „Veganland“ eröffnet. Spezialität ist Cigköfte. Es gibt auch Burger und türkische Pizza – alles vegan.

In der türkischen Küche wird viel mit Fleisch gekocht und gebraten. Für Rabea Langenbach war das lange Zeit ganz o.k. – zum einen, weil es ihr schon gut schmeckt und zum anderen, weil ihr Ehemann Mehmet aus einer türkisch-kurdischen Familie kommt. „Wir haben zu Hause immer viel Türkisch gekocht, aber irgendwann wurde uns der Fleischanteil zu viel“, sagt die 24-Jährige. Ihr Mann stimmt ihr zu. „Wir haben überlegt, wie wir das ändern können, aber dabei dennoch das typisch Türkische beibehalten“, sagt er. Bei der Gastro-Kette Veganland wurde das Ehepaar fündig. „Wir sind in eine Kölner Filiale gefahren und haben dort viele Speisen ausprobiert“, sagt Rabea. Das vegane türkische Essen gefiel den Langenbachs so sehr, dass sie nun selbst ein Veganland eröffnet haben – die erste Filiale in Düsseldorf.