Rückgang seit 2017 : Erneut weniger Fleisch aus deutschen Schlachtbetrieben

Wiesbaden Die Fleischproduktion in Deutschland geht weiter zurück. Schweinefleisch macht dabei den größten Anteil aus. Die Produktion von Geflügelfleisch sinkt nach langem Aufwärtstrend ebenfalls.

Die Fleischproduktion in Schlachtbetrieben in Deutschland ist weiter rückläufig. Im vergangenen Jahr warfen die gewerblichen Schlachtunternehmen hierzulande nach Angaben des Statistischen Bundesamts gut 7,6 Millionen Tonnen Fleisch auf den Markt. Das waren 2,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wiesbadener Behörde mitteilte. Damit sei die Fleischproduktion in Deutschland im Vorjahresvergleich seit 2017 rückläufig gewesen, stellten die Statistiker fest.