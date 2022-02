Debatte um Aufhebung von 2G : „Zugang für Ungeimpfte könnte mehr potenzielle Kunden abschrecken“

Bleibt die 2G-Regeln im Einzelhandel in Kraft? Foto: dpa/Roberto Pfeil

Kiel Die Diskussion um die Aufhebung von 2G im Einzelhandel geht weiter. Der Chef des Instituts für Weltwirtschaft ist sich nicht sicher, ob Shoppen mit weniger Regeln automatisch zu mehr Umsatz führt.

Lockerungen der strengen 2G-Corona-Regeln für Handel und Gastronomie führen nach Einschätzung des Kieler Ökonomen Holger Görg nicht zwangsläufig zu besseren Geschäften. Ob die Aufhebung der Regeln positive wirtschaftliche Effekte hätte, sei überhaupt nicht klar. „Es könnte zu mehr Umsatz führen, weil Hürden für den Zugang zu Geschäften und Lokalen für alle wegfallen“, schreibt der amtierende Chef des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in einem am Freitag veröffentlichten Beitrag in Kiel.