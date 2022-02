Geldanlage : Gold hilft derzeit nicht gegen die Inflation

Düsseldorf Steigende Zinsen, ein starker Dollar, ein möglicher Rückgang der Teuerungsrate – momentan drückt einiges auf die Preise fürs Edelmetall. Ausgerechnet eine Eskalation der Ukraine-Krise könnte den Kurs steigern.

Zu den weitverbreiteten Meinungen über Gold gehört die, dass das Edelmetall in Krisenzeiten eine gute Geldanlage ist. Das war in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts so, als die Staatsverschuldung in den USA stieg und die Industriestaaten eine Wachstumsflaute erlebten, es war zeitweise in der Finanzkrise in den 2000er-Jahren so und auch in den ersten Monaten nach dem Ausbruch der Corona-Krise in Europa. Da hat sich mancher Investor die Hände gerieben, während andere in Null- und Negativzins-Zeiten schier verzweifelten ob der Rendite ihrer Geldanlage.

Nun dauert die Pandemie schon fast zwei Jahre, die Inflation in den Vereinigten Staaten stieg zwischenzeitlich auf mehr als sieben Prozent, in Europa auch immerhin auf mehr als fünf Prozent. Aber wer geglaubt hat, dass der Goldpreis nach dem Sprung über die 2000-Dollar-Marke im Sommer 2020 immer weiter nach oben gehen würde, sah sich getäuscht. Stattdessen fiel der Preis auf weniger als 1700 Dollar, und aktuell hat er sich bei etwa 1800 Dollar eingependelt. Mit leichten Ausschlägen nach oben und unten.

Info Gold anonym kaufen nur unter 2000 Euro Ein Stapel Goldbarren. ⇥Foto: Getty Foto: GettyImages Obergrenze Für den anonymen Goldkauf in bar gilt in Deutschland seit 2020 eine Obergrenze von 1999,99 Euro. Darüber müssen Händler die Identität der Käufer feststellen.

Seinen Nimbus als Inflationsschutz hat Gold gegenwärtig eingebüßt. Das hat mehrere Gründe. Einer ist die erwartete Leitzinserhöhung in den USA, von der es in diesem Jahr bekanntlich angeblich bis zu drei Stück geben soll. Die einfache Rechnung dabei: Steigen die Zinsen, werden festverzinsliche Anlagen wie Anleihen, die jährliche Renditen in Form von Zinsen abwerfen, attraktiver. Der Reiz des Goldes sinkt. Am Freitag hat die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den USA noch einmal Nahrung bekommen. Die US-Wirtschaft habe im Januar erheblich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, hieß es aus Washington. Außerhalb der Landwirtschaft seien 467.000 Stellen hinzugekommen, habe das Arbeitsministerium mitgeteilt.

Wenn gleichzeitig in diesem Jahr die Inflation tatsächlich auch in Europa nachlassen würde, so wie es die Europäische Zentralbank ja seit Monaten verkündet, könnte der Goldpreis weiter fallen. Die Nachhaltigkeit der Preissteigerung ist ein wesentlicher Indikator für die Entwicklung beim Gold.

Ein weiteres Argument ist die amerikanische Währung. Sobald der Leitzins in den Vereinigten Staaten wie erwartet erhöht wird, steigt die Attraktivität von Dollar-Investments gegenüber jenen beispielsweise in Euro. Das würde den Dollar-Kurs steigen lassen. Damit würde für europäische Käufer der Einstieg ins Edelmetall aber teurer. Und: Gelingt es den Ländern, den endemischen Zustand zu erreichen, umso stärker werden die Lockerungen, umso normaler wird das Wirtschaftsleben. Damit steigt übrigens womöglich auch noch einmal die Attraktivität von Aktien, und es sinkt die des Goldes.

All das spricht natürlich nicht prinzipiell gegen eine Anlage in Gold. Denn das Edelmetall wird häufig schon allein aus Gründen der Risikostreuung für jedes Portfolio empfohlen, oft mit einem Anteil zwischen fünf und zehn Prozent. Aber zumindest ist einiges an Fantasie aus dem Markt genommen. Die Großbank HSBC beispielsweise hat die Erwartungen für den Durchschnittspreis von Gold in diesem Jahr von 1740 auf 1723 Dollar gesenkt.