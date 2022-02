Klimastrategie für die Blütenstadt : Ziel in Leichlingen: Stadt soll 2035 klimaneutral sein

Leichlingen Klimamanagerin Monika Meves will rund 3300 Tonnen CO2 der Stadt auf null reduzieren. Ein ambitioniertes Ziel, dass die Umsetzung verschiedener Maßnahmen erfordert.

Etwa 15.000 Kilometer in einem Mittelklasse-Benziner muss ein Berufspendler im Jahr zurücklegen, um knapp 3000 Tonnen CO 2 in die Atmosphäre zu pusten. Etwas mehr produziert derzeit die Verwaltung. Ein hoher Wert, den es bis 2035 zu senken gilt. Das hat sich Klimamanagerin Monika Meves mit der Klimastrategie für die Blütenstadt fest vorgenommen. Und das sei alles andere als utopisch, obgleich Investition und Ausdauer von Nöten seien, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. „Es ist ein dickes Brett, aber machbar“, sagt die Klimamanagerin überzeugt.

Nicht nur die Verwaltung soll bis 2035 klimaneutral werden. Auch die Stadtgesellschaft ist in der Klimastrategie enthalten. Die Menschen sollen bis 2045 klimaneutral in der Blütenstadt leben. Viele der für die Verwaltung umgesetzten Richtlinien würden langfristig auch für die Bevölkerung angewendet.

Der erste Punkt sei bereits von der Gebäudewirtschaft und dem Tiefbauamt zu 25 Prozent umgesetzt. Diese haben sich bereits Gedanken über Richtlinien zum nachhaltigen Bauen und Sanieren gemacht: So könnte künftig festgesetzt werden, dass bei Neubau oder Sanierung kommunaler Gebäude ein gewisser Prozentsatz an wiedergewonnen und verwertbaren Baustoffen zum Einsatz kommt, ebenso wie Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien. Oder dass bei neuen Gebäuden flächensparend gebaut werde. Mit dieser Richtlinie würde die Stadt eine Vorbildfunktion einnehmen und diese auch bei anderen Projekten privater Bauunternehmen zur Anwendung kommen.

Von den rund 3200 Leuchtpunkten in der Stadt seien aktuell knapp 200 mit LED-Technik ausgestattet. Durch den kompletten Austausch würde die Stadt fast 70.000 Euro im Jahr an Stromkosten sparen, rechnet Meves vor. Zudem wäre auch der Unterhaltungsaufwand der neuen Leuchten geringer.