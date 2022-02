Große Sanierung ist vom Tisch : Eine kleine Lösung für die Friedhofshalle

Der Bauausschuss der Stadt Hamminkeln hat sich für eine kleine Sanierung der Friedhofshalle entschieden. Kostenpunkt: 370.000 Euro. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Mitglieder des Bauausschusses entscheiden sich mit einer knappen Mehrheit gegen die teure Sanierung und Erweiterung der Trauerhalle. Auch ein anderes Thema ist in der Sitzung höchst umstritten: die Abfallentsorgung.

Bevor der Rat einen Schlussstrich unter die Sanierungsrechnung für die Friedhofshalle in Hamminkeln zieht, hat der Bauausschuss die Richtung klar vorgegeben. Beim umstrittenen Thema wird es demnach eine kleine Sanierung geben, sozusagen die Minimalvariante. Die schlägt auch noch mit 370.000 Euro zu Buche, einen Neubau der Halle für 770.000 Euro verhinderten SPD, FDP, Grüne und USD. Mit neun zu sieben Stimmen fiel die Entscheidung knapp aus. CDU und FWI waren für die größere Sanierung samt Erweiterung. Weiterhin ging es im Ausschuss um die Abfallentsorgung, insbesondere um Grünschnitt und die Neuerung zusätzlicher Ortsteilsammlungen und gesonderter Windelsammlung. Wie üblich wurden die Fragen im Rahmen der Haushaltsplanung diskutiert und entschieden.

Die Gegner der teuren Hallensanierung hielten Kurs. Die USD hatte die preiswerte Lösung beantragt. Die FDP schloss sich an, weil sie nach der Investition 50 Prozent höhere Friedhofsgebühren fürchtete. Ihr Ratsmitglied Bernfried Schneiders prägte dabei den Satz: „Kann man sich das Sterben und Beerdigen in Hamminkeln noch leisten?“ Ulrich Streich (FWI) fragte, wie der Liberale auf diese Größenordnung käme, verlangte schnelles Handeln und wandte sich gegen „Flickwerk“. Er sprach sich für die große Variante aus, auch um für längere Zeit Ruhe bei dem Thema zu schaffen. Erwin Meyer (CDU) fand, dass jetzt ältere Hamminkelner mit einer Investition an der Reihe seien, nachdem mit der Millionenausgabe in die Grundschule die jüngere Generation bedacht worden sei.

Info Schwerlastverkehr ist ein Problem Antrag In den Ortsteilen Brünen und Ringenberg gibt es erhebliche Verkehrsbelastungen durch schwere Laster, unter anderem Kiestransporter. Lärm und Dreck sind die Folge. Auf FWI-Antrag kam das Thema in die Etatberatung des Bauausschusses. Die Fraktion riet in diesem Zusammenhang dazu, Kontakte mit Spediteuren aufzunehmen. Ergebnis Die Stadt ist da skeptisch, denn es gebe eine Vielzahl von Fuhrunternehmern auf der Strecke. „Kaum praktikabel“, sagte Ordnungsdezernent Robert Graaf. Er ist für die Aufstellung von Großtransparenten an den belasteten Straßen. Diese sollen Lkw-Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer auf eine andere Route und lärmminderndes Fahren hinweisen. Fürs Aufstellen brauche man aber die Zustimmung von Grundstückseigentümern.

Das wiederum kam schlecht bei Michael Möllenbeck (SPD) an, der sich „fast geschockt“ von diesem Vergleich zeigte. Allerdings hatte er mehr damit zu tun, die von ihm selbst so bezeichnete „Kehrtwende“ der SPD zu erklären. Seine Fraktion hatte früher den Neubau der Friedhofshalle für 1,2 Millionen Euro propagiert. Nun führte der Mehrhooger neue Erkenntnisse „nach Gesprächen mit Bestattern“ an. Demnach gebe es kaum noch große Beerdigungen, die Bestattungskultur habe sich einfach geändert. Einen ähnlichen Wandel vollzogen die Grünen, vor einem Jahr noch dem Neubau auf der Spur. Thomas Becker sprach nun von „Luxussanierung“ und Unsicherheiten bei der Altbausanierung. Helmut Wisniewski (USD) fand die kleine Sanierung für Hamminkeln angemessen, sprach von „Vollausstattung“. Denn die sanierte Friedhofshalle böte Aussegnungsraum, Kühlräume, Toilette und Abstellbereich – sprich: die Ist-Situation bleibt.

Themenwechsel: Diskutiert wurden zum Bereich Abfall die gesonderte Windelentsorgung und das ewige Thema Grünschnitt. Die Windelentsorgung erfolgt nach einstimmigem Entscheid über ein Holsystem, auf ein Bringsystem wird verzichtet. Da die Vergabe der Entsorgung neu ansteht, wurde dies nun angestoßen. Praktisch wirksam ist es aber erst ab 2023. Die FWI hatte die Systemfrage aufgebracht. Es gibt Freikilomengen bei Geburten und Inkontinenzen. Für die Grünen ist die Entscheidung „ein Meilenstein“, weil private Bringfahrten wegfallen. Bisher fallen 250 Tonnen Windeln an der Annahmestelle an, das ist die langfristige Erfahrung. Nach Schätzungen wird sich die Menge beim Holsystem verdoppeln. 270.000 Euro Kosten wurden dafür angegeben, die nicht gebührenfinanziert sind, also aus Steuermitteln kommen müssen.