Harter Preiskampf : Vodafone schwächelt beim Umsatz pro Kunde

Düsseldorf/London Die neue Technik 5G soll eine höhere Wertschöpfung bringen, tatsächlich sinkt bei Vodafone Deutschland der Umsatz pro Kunde. Vorstandschef Hannes Ametsreiter erhöht aber trotzdem den Gesamtumsatz.

Ganz so einfach wäre ein Zusammenlegen der zwei Funkturmsparten aber zumindest in Deutschland nicht. Die Telekom hat die meisten Funktürme, Vodafone-Tochter Vantage ist die Nummer zwei, das Bundeskartellamt würde also hierzulande eine Fusion entweder untersagen oder viele Auflagen machen. Gleichzeitig meldete Vodafone zumindest in Deutschland durchwachsene Zahlen: Der Service-Umsatz im Mobilfunk stieg um 1,7 Prozent, was daran liegt, dass rund 600.000 Kunden einen neuen Handyvertrag unterschrieben. Wegen des anhaltenden Preiskampfes sank der Umsatz pro Mobilfunkkunde jedoch von 12,80 auf 12,70 Euro im Monat. Der Anteil der Kunden mit festen Mobilfunkverträgen sank von 61,9 Prozent auf 61,1 Prozent. Das ist aus Firmensicht kein guter Trend. Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter muss gegensteuern.