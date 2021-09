Internationale Stadt : Düsseldorfer stellen Rezepte vor

In der dritten Staffel "So schmeckt Europa" stellen Düsseldorfer aus Frankreich, Tschechien und Irland ihre Kulinarik vor. Foto: Europe Direkt

Düsseldorf Estländische Brötchen, französicher Rinderbraten: EU-Bürger unserer Stadt zeigen, was sie zu Hause kochen. Der dritte Teil der Online-Filmreihe „So schmeckt Europa“ ist fertig.

Seit Sommer 2020 stellen Düsseldorfer aus EU-Ländern in der Online-Filmreihe „So schmeckt Europa“ je ein Rezept ihres Landes vor. Nun ist der dritte Teil abgedreht und im Internet zu sehen.

Mit dem „Boeuf Bourguignon – Rindfleisch burgunder Art“ präsentieren Catherine und Michael Meyer ihr Land Frankreich. Johanna Baumgartner aus Wien führt die Zubereitung österreichischer Marillenknödel vor. Michael Bonner präsentiert für Irland einen „Beef und Guiness Pie – Irische Rindfleischpastete“. Ein Sommergericht aus Litauen kocht Agne Thomas, „Šaltibarščiai – Kalter Borschtsch“. Pavla Kutnerova aus Tschechien zeigt, wie „Svíčková omáčka s knedlíkem – Lendenbraten auf Rahm mit Hefeklößen“ gelingt. Für Estland präsentiert Erika Rubinstein „Moskva saiad – Moskauer Brötchen“. Christina Schnorrenberger gibt Einblicke in die zypriotische Küche und präsentiert nach einem Rezept ihrer Großmutter das Gericht „Afelia me Pourgouri – Schweinefleisch mit Bulgur“. Alle Filme wurden in Düsseldorfer Privatküchen gedreht.