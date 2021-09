Kunst und Wissen : Beratung für junge Künstler bei der ersten „Start Art Week“

Düsseldorf Die Aktionswoche bietet von 1. bis 10. Oktober mehr als 30 kostenlosen Workshops über Marketing, Pressearbeit, Rechtliches und Marketing.

Künstler schaffen Kunst, dafür werden sie in den Akademien ausgebildet. „Allerdings fehlt es vielen Malern, Bildhauern und anderen Kreativen an unternehmerischen Kenntnissen, um wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten“, sagt Nick Esser, der nun die erste Düsseldorfer „Start Art Week“ organisiert hat. Vom 1. bis 10. Oktober bietet die Woche mehr als 30 Workshops. Für bis zu 2000 Teilnehmenden gibt es Seminare zum Beispiel aus den Bereichen Ausstellungsmanagement, Projektplanung, Marketing, Pressearbeit und Social Media.

Auch Emmanuel Mir bietet Workshops an. Der Kunsthistoriker und Leiter des Landesbüros für Bildende Kunst wir über Rechts- und Steuerfragen informieren und zeigen, wie eine gute Website gebaut wird. „So etwas wird in Kunsthochschulen kaum oder gar nicht gelehrt.“

Die Nachfrage an den Terminen der Start Art Week sei groß. Es gebe viele Buchungen von Künstlern aus Düsseldorf und von weiter her. Erste Termine seien schon überbucht, das Programm wird angepasst. Die Workshops werden in verschiedenen Seminarräumen in der Stadt durchgeführt und sind durch die Unterstützung von Sponsoren für die Teilnehmenden kostenlos. Auf dem Programm stehen auch mehrere Ausstellungseröffnungen.