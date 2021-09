Kultur in Düsseldorf : Kunst über Beethoven, Computer und die Natur

Düsseldorf Künstler Ipkyu Jang aus Südkorea stellt demnächst in Gerresheim aus. Auch in Flingern und Pempelfort gibt es zurzeit interessante Kunstausstellungen – zum Beispiel über Beethoven.

Flingern/Düsseltal Unter dem Titel „Mission Venusberg“ ist im ehemaligen Fiat-Autohaus an der Erkrather Straße 365 ein Ausstellungs- und Performance-Projekt zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens zu sehen. 25 Künstlerinnen zeigen Skulpturen, Installationen, Videos, Performances, Fotografie und Malerei. Die Schau wird am Freitag um 19 Uhr eröffnet und ist anschließend bis Sonntag zu sehen.

„Vorübergehend“ heißt die Ausstellung in der Galerie plan.d an der Dorotheenstraße 59. Zu sehen sind grafische Arbeiten, Zeichnungen, Radierungen, Hinterglasritzungen und ein großes Hinterglasbild der Künstlerinnen Katrin Laade und Andrea Küster. Eröffnet wird die Schau am Samstag, 20 Uhr. Anschließend kann sie samstags und sonntags, 15 bis 20 Uhr, besucht werden.

Christine Erhard zeigt im Kunstraum Coelner Zimmer an der Schirmerstraße 39 ab Freitag, 19 Uhr, ihre Bildarchitektur, Installationen und Fotos. Eine Rede hält Kunsthistorikerin Hella Nocke-Schrepper. Die Schau ist bis zum 31. Oktober, mittwochs bis freitags, 14 bis 19 Uhr, sowie samstags, 15 bis 18 Uhr, zu sehen. Erhard hat „Freie Kunst“ an der Kunstakademie Düsseldorf studiert.

Gerresheim Der aus Südkorea stammende Künstler Ipkyu Jang bereitet zurzeit seine Präsentation „The human condition“ in der Galerie Art Room, Am Poth 4, vor. Mit seiner Rauminstallation versucht Jang, digitale Medienbearbeitungstechniken wie „Ausschneiden“, „Einfügen“ und „Kopieren“ im realen Raum durchzuführen. Ipkyu Jang, der freie Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf studierte, eröffnet die Ausstellung am Samstag, 2. Oktober, um 15 Uhr.