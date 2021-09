Premiere für das Festival „Landpartie“ : Neue Messe für Haus und Garten

Düsseldorf Mehr als 150 Aussteller werden zur ersten „Landpartie“ auf der Galopprennbahn erwartet. Es gibt Pflanzen, Genussmittel, Kunst und Mode.

Düsseldorf hat eine neue Messe. Mehr als 150 Aussteller werden bei der ersten „Landpartie“ auf der Galopprennbahn an der Rennbahnstraße 20 erwartet.

„Die meisten Anbieter stellen ihre Waren selbst in ihren Manufakturen her“, sagt Reno Müller, der mit seiner Krefelder Agentur die „Landpartie“ organisiert. Massenware aus Fabriken werde es nicht geben.

Das Warenangebot enthält Produkte aus allen Bereichen für Haus, Garten, Mode, Schmuck und Kulinarik. Aus Hamburg zum Beispiel kommt das Label „Freigeist“, das Oberbekleidung und Accessoires herstellt. Das Modelabel Ben Weise wird Männermode „Made in Berlin“ anbieten. Und aus Köln kommt die Firma Diefenthal, die schon seit mehr als 100 Jahren Hüte herstellt.

Wer seinen Garten für das kommende Frühjahr plant, soll ebenfalls bei der „Landpartie“ fündig werden. Eine Vielzahl an Blumen, Stauden und Sträuchern, Outdoor-Möbeln und Grills dürften auf reges Interesse stoßen. Künstler verschiedener Stilrichtungen sind ebenfalls zu Gast. So zeigt Hans-Werner Götten aus Gerresheim seine Guckkästen: filigran erarbeitete, dreidimensionale Collagen mit kleinen Figuren im Bilderrahmen. Auch das Düsseldorfer Atelier Artreyu stellt sich bei der Landpartie vor und zeigt Kunstwerke aus Treibholz. Es soll auch Klavier- und Saxophonmusik geben.

Die „Landpartie“ findet zum ersten Mal in Düsseldorf statt. Reno Müller hat die Messe schon in einigen anderen Städten veranstaltet. Für die Landpartie-Premiere auf der Pferderennbahn Grafenberg erwartet er gut 10.000 Besucher, „wenn das Wetter mitspielt, können es auch mehr werden.“ In Düsseldorf hat Reno Müller auch das Herbstfestival Schloss Eller organisiert.