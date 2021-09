Sport und Gesellschaft : 600 Athleten beim jüdischen Sportfest

Düsseldorf Die Makkabi Games finden bis Sonntag statt und sollen für die Vielfalt der Gesellschaft stehen. Eine Ausstellung am Rathaus thematisiert gleichzeitig das Leben jüdischer Sportler.

Die jüdischen und nicht-jüdischen Mitglieder der Makkabi-Ortsvereine messen sich bis Sonntag auf dem Gelände des Düsseldorfer Sportparks Niederheid in Sportarten wie Fuß- und Basketball sowie Schach, Fechten, Schwimmen, Backgammon und Triathlon. Auch Sportler aus den Niederlanden, Litauen , Österreich , Polen und Israel nehmen an den Sportwettkämpfen teil.

Oberbürgermeister Stephan Keller empfing am Donnerstag Alon Meyer, den Präsidenten von Makkabi Deutschland , im Jan-Wellem-Saal des Rathauses empfangen. Meyer trug sich in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Düsseldorf ein. „Die Makkabi Games mit ihrem Zusammenspiel von sportlichen Wettkämpfen und kulturellem Austausch bilden ein starkes Zeichen gegen Hass und Hetze und stehen für Vielfalt und Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, sagte er.

Die deutsch-jüdischen Sportmeisterschaften fanden erstmals 1996 in Duisburg statt. Die Makkabi-Clubs stehen allen offen. In vielen Vereinen trainieren auch Nicht-Juden mit. Die Makkabi-Wettkämpfe enden in Düsseldorf am Sonntag mit dem sogenannten Makkabi-Run und der Siegerehrung.