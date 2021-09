Natur in Düsseldorf : Gartenamt bietet elf Führungen durch Parks und Kämpe an

Jürgen Schnieber hat schon oft in Führungen sein Wissen über Pilze bewiesen. Im September lädt er zu zwei neuen Terminen ein. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Unter dem Titel „Unterwegs im Grünen" geht es durch Wälder und Naturschutzgebiete, über Friedhöfe und historische Parkanlagen in Düsseldorf. Ziele sind unter anderem der Schlosspark Benrath, die Urdenbacher Kämpe und der Golfplatz Hubbelrath.

Am Sonntag (5. September, 11 Uhr) lädt Hartmut Bauer zu einem Spaziergang durch den Schlosspark Benrath ein. Die Teilnehmer erfahren mehr zur Gestaltung und Geschichte der Parkanlage. Treffpunkt ist die Freitreppe am Schlossweiher.

Regina Thebud-Lassak veranstaltet am Mittwoch (8. September, 16 Uhr) eine „Exkursion zur Blüte der wilden Herbstzeitlosen" in der Urdenbacher Kämpe. Die Dozentin geht auf die Artenzusammensetzung der Wiesen ein. Die Führung startet am Wanderparkplatz Piels Loch am Baumberger Weg/Ecke Drängenburger Straße.

Eine Pilzlehrwanderung im Gerresheimer Dernbusch bietet Jürgen Schnieber für Mittwoch (8. September, 17 Uhr) an. Die Teilnehmer treffen sich an der Ecke Bergische Landstraße/Am Dernkamp. Schnieber lädt am 12. September um 11 Uhr zu einer weiteren Pilzlehrwanderung ein, dann durch den Aaper Wald. Start ist vor der Gaststätte Bauenhaus.

Am Freitag (10. September, 15 Uhr) lädt Regina Thebud-Lassak zur Wildfrüchte-Exkursion auf dem Golfplatz Hubbelrath ein. Die Teilnehmer lernen Sträucher und Bäume mit Wildfrüchten kennen sowie essbare von giftigen Arten zu unterscheiden. Die Führung beginnt am Parkplatz des Golfclubs an der Bergischen Landstraße 700.

Ulla Hannecke führt Samstag (11. September, 14 Uhr) durch den Botanischen Garten der Heinrich-Heine-Universität und referiert über die Strategien trockenheitsverträgliche Pflanzen. Treffpunkt: der Eingang des Botanischen Gartens an der Universitätsstraße.

„Abenteuer Kämpe? Streuobst, Dschungel und ein Toter" heißt die Führung von Jörg Schwenzfeier-Brohm am Sonntag (12. September, 14 Uhr). Die naturkundliche Exkursion durch die Urdenbacher Kämpe beginnt an der Haltestelle Haus Bürgel.

Pia Kambergs zeigt 17. September ab 17.30 Uhr den Lebensraum Obstwiese. Das Motto lautet: "Lecker und voller Leben". Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Kölner Weg in Himmelgeist.

Am 23. September ab 16 Uhr führt Stefan Süß über den Nordfriedhof. Der Friedhofsleiter zeigt die Anlage im Spiegel der Düsseldorfer Stadtgeschichte. Die Teilnehmer treffen sich an der Kapelle am Haupteingang.

Ein Abendspaziergang mit Wissenswertem rund ums Eichhörnchen bietet Lea Thomas, Leiterin der Waldschule, am 24. September um 16 Uhr an. Treffpunkt ist der Hauptparkplatz am Wildpark Grafenberg, Rennbahnstraße 60.

Am 29. September ab 17 Uhr schließlich veranstaltet Nina Jäger von der Landschaftspflegestation Hexhof eine Herbstwanderung durch Wiesen und Hecken zum Rotthäuser Bachtal. Treffpunkt ist die Landschaftspflegestation Hexhof, Rotthäuser Weg 53.