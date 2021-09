Düsseldorf erleben : 30 Gebäude öffnen am „Tag des Offenen Denkmals“

30 Gebäude öffnen am „Tag des Offenen Denkmals“

Düsseldorf Schauspielhaus, Kirchen, Museen und die Kaiserpfalz können am Sonntag besichtig werden. Fachleute bieten Führungen an – sogar auf einem Friedhof.

Die Kulturveranstaltung „Tag des offenen Denkmals“ bietet am Sonntag die Chance, mehr als 30 historische Bauten und Stätten eintrittsfrei zu sehen. Fachleute informieren zudem bei Führungen und Aktionen über die Geschichten und die Besonderheiten der Gebäude.

Das diesjährige Motto lautet „Sein und Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. So sollen die Besucher sensibilisiert werden, sich mit Illusionen, Täuschungen und der Originalität der Denkmäler und Häuser zu beschäftigen.

Auf großes Interesse dürfte das sanierte Schauspielhaus stoßen. Die kaufmännische Geschäftsführerin Claudia Schmitz bietet eine Führung an. Geöffnet sind auch verschiedene Kirchen, das Dreischeibenhaus, die Ruine Kaiserpfalz, das Glashüttengelände in Gerresheim, Schloss und Park Benrath sowie der Uhrenturm an der Grafenberger Allee.