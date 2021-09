Stadtteilfest in Mönchengladbach : Wo im Bunten Garten der Brunnen sprudelt

Mönchengladbach Die Inbetriebnahme des historischen Brunnens und dem Blumenparterre soll gefeiert werden. Das erwartet die Besucher des Stadtteilfests.

Es ist schon etwas her, dass der „historische Brunnen“ im Bunten Garten mit dem neu gestalteten Blumenparterre in Betrieb genommen wurde. Die Feier dazu musste aber bis zu diesem Wochenende warten. Der Förderverein „Netzwerk Bunter Garten“ richtet in Zusammenarbeit mit dem Hotel und Restaurant Rosenmeer am Samstag, dem 11. September, das Brunnen- und Stadtteilfest im Bunten Garten aus.