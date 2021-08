Benefiz-Aktion in Düsseldorf : Spendenaktion für Flutopfer in der Brasserie Stadthaus

Spendenaktion für Flutopfer in der Brasserie Stadthaus

Benefiz-Aktion in Düsseldorf

Tobias Ludowigs, Barbara Oxenfort und Florian Conzen (v.l.) organisieren einen großen Spendentag für Flutgeschädigte an der Ahr. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mit einem großen Fest im Bereich der Mühlenstraße in der Düsseldorfer Altstadt soll den Winzern an der Ahr nach der verheerenden Flut geholfen werden. Viele Düsseldorfer haben schon ihre Hilfe zusagt.

Als im Juli die Flut so große Schäden anrichtete, hat auch Tobias Ludowigs vor Ort geholfen. Der Gastronom und Weinkenner von der Brasserie Stadthaus ist an die Ahr gefahren und hat dort für die Helfer Essen ausgegeben. „Die Zerstörung war und ist enorm“, sagt er.

Schwer getroffen habe die Flut auch die Winzer, mit denen Ludowigs für die Brasserie zusammenarbeitet. Um ihnen und anderen Betroffenen zu helfen, hat Ludowigs mit Barbara Oxenfort und Florian Conzen vom Stadthaus einen Aktionstag organisiert. Am Sonntag (12. September) gibt es im Innenhof vom Hotel de Medici und Brasserie, in der Lobby und im Veranstaltungssaal viele Aktionen, um Geld zu sammeln. „Es wird ein bunter Nachmittag in lockerer Atmosphäre, jeder ist willkommen“, sagt Ludowigs.