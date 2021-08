Spendenaktion in Rheurdt : Über 10.000 Euro für Flutopfer

Rheurdt Die Rheurdter Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen zeigten Herz und unterstützen die Spendenaktion des Marine Spielmannszug Blau Weiss Schaephuysen mit insgesamt 10.000 Euro.

Als letzte Stationen wurden am Freitag, 13. August, die Ortschaften Lind, Neufeld und An der Littard besucht. Mit Trecker und Kutsche sowie einem Unimog und einem Puch Geländewagen boten die Musikanten ein imposantes Bild und wurden, wie schon in den Wochen davor, von allen unter Applaus freundlich begrüßt. „Die Menschen haben sich richtigt gefreut uns zu sehen und zu hören, sie waren froh, dass mal wieder etwas Leben herrschte“, so der erste Vorsitzende Stefan Sonfeld. Dabei wurde aber natürlich nicht das Spenden vergessen – sowohl Anwohner als auch Restaurantgäste unterstützten das Engagement des Spielmannszug gerne. „Wir haben nun alle Spendengelder gezählt und sind überwältigt“, berichtet Sonfeld. „Über 10.000 Euro konnten an den drei Abenden gesammelt werden. Mit einer so großen Hilfsbereitschaft haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet.“

Aus der Bürgerschaft kamen viele Vorschläge, wohin das Geld gespendet werden könne. Schnell war klar, dass das Geld nicht an eine Organisation gespendet werden soll, sondern 1:1 direkt an die Betroffenen. „Wir wollen die Spenden in den Ort Altenahr geben. Dort gibt es Kontakt zu einem Blasorchester. In diesem sind auch einige Familien betroffen, die durch die Flut alles verloren haben. Ihnen wird die Spende direkt zur Verfügung gestellt um erste ‚Wunden’ zu heilen“, so Sonfeld. „Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals für das Vertrauen der Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihre Großherzigkeit bedanken. Den vielen Betroffenen in den Flutgebieten wünschen wir weiterhin viel Kraft und Hilfe beim Wiederaufbau.“