Graffiti-Kunst in Düsseldorf : Festival „40 Grad Urban Art“ startet Freitag

Düsseldorf Bis zum 5. September gibt es viele Workshops, Führungen und eine große Ausstellung. Auch graue Wände sollen neue Graffitis erhalten.

Dass in Düsseldorf viele graue Hausfassaden mit großen Graffiti-Bildern bemalt sind, ist auch dem Verein „40 Grad Urban Art“ zu verdanken. Die Mitglieder laden regelmäßig Künstler ein, die Stadt zu verschönern und Street-Art zu einer Kunstform zu machen. Vor allem das „40 Grad Urban Art Festival“ sorgt für Aufmerksamkeit. Am Freitag startet es mit vielen Aktionen.

Zum Programm gehören zum Beispiel Workshops, in denen Teilnehmer viel Interessantes über Themen wie Graffiti , Upcycling und Rap erfahren können. Erwachsene sind in den Workshops auch willkommen, aber vor allem Kinder, deretwegen sich am Festival auch der Kinderclub Kiefernstraße „Verbunt“ und der Kinderclub Gräulinger Straße beteiligen.

Bei Führungen und Fahrradtouren zeigen Kenner der Szene viele Orte, Straßen und Plätze, die schon mit besonderen Street-Art-Bildern verschönert wurden. In Flingern geht es vor allem an die Kiefernstraße, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert und wegen ihrer großen Fassaden-Bilder eine der bekanntesten Straßen Düsseldorfs ist. Die Touren gehen auch zu anderen sehenswerten Stellen der Stadt, zum Beispiel an die Toulouser Allee und an die Jülicher Brücke.