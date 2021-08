Freizeittipps für Düsseldorf : Ein illuminierter Landtag und viel Kunst

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens Nordrhein-Westfalens wird der Landtag in Düsseldorf am Wochenende illuminiert. Foto: dpa/Malte Krudewig

Düsseldorf Konzerte und Open-Air-Kino, Lichtspektakel am Landtag, Kunst im Garten, Trödelmarkt, ein letztes Mal Parklife und ein Bauchredner: In Düsseldorf wird am Samstag und Sonntag viel geboten.

Von Holger Lodahl

Es wird langsam herbstlich in der Stadt. Aber die Kulturveranstalter bieten dennoch viele tolle Aktivitäten an. Hier die besten Tipps für das Wochenende.

Landtag am Rheinufer besuchen Anlässlich des Jubiläums „75 Jahre Nordrhein-Westfalen“ wird der Landtag noch bis Sonntag zwischen 21 und 24 Uhr illuminiert. Die Lichtinszenierung wurde von den Medienkünstlern Detlef Hartung und Georg Trenz entworfen und ist an sechs Stellen des Landtagsgebäudes zu sehen.

Außerdem kann das Parlamentsgebäude bis Sonntag in den frühen Abendstunden von innen besichtigt werden. Der Besucherdienst bietet zwischen 17 und 19 Uhr halbstündige Rundgänge mit Ein- und Ausblicken in den Landtag an. Gezeigt werden unter anderem der Plenarsaal, die Galerie der Landtagspräsidenten sowie Bürger- und Wandelhalle. Eine Anmeldung beim Besucherdienst per Mail ist erforderlich.

Ulmenmarkt in Derendorf Von 15 bis 20 Uhr präsentiert sich der Ulmenmarkt mit vielfältigem Angebot auf dem Gelände des Blumengroßmarktes an der Ulmenstraße 275. Im Angebot sind Kunsthandwerk, Antik und Trödel, frische Pflanzen, handgenähte Accessoires, Gartenzubehör und Deko, Schallplatten und Bücher. Zudem gibt es ein breites Gastro-Angebot und passende Getränke. Außerdem spielt die Kombo „A Soul Supreme“ live kubanische Musik.

Konzert am Stadtstrand Tonhallenufer Die Sängerin Kiyo gibt am Samstag ein Konzert am Stadtstrand an der Oberkasseler Brücke. Die Mannheimerin spielt das Klavier selbst, die Akustikgitarre bringt Rolf Munkes zum Klingen. Dazu sollen arrangierte Cello- und Streichersequenzen der Musik einen warmen, natürlichen Wiedererkennungswert verleihen. Beginn des Konzerts aus der Reihe „Stadtklang“ ist um 19 Uhr bei freiem Eintritt. Ort: Tonhallenufer 2.

Open Air Kino am Joseph-Beuys-Ufer Der Time Warp ist zurück: Im Alltours-Open-Air-Kino am Joseph-Beuys-Ufer steht Samstag „The Rocky Horror Picture Show“ auf dem Programm. Am Sonntagabend hebt sich die Leinwand zum letzten Mal in diesem Sommer. Das Finale bestreitet die Vorpremiere von „Helden der Wahrscheinlichkeit – Riders of Justice“. Beginn ist jeweils kurz nach 21 Uhr. Karten gibt es online.

Natur und Bühne im Nordpark Die Aktionsreihe Parklife lädt für Sonntag noch einmal ein, gemeinsam zu feiern. Treffpunkt ist der Nordpark, in dem die Veranstalter von 12 bis 18 Uhr Musik spielen, Kleinigkeiten zum Essen und Getränke bieten. Außerdem gibt es einige Aktionen für Kinder und Erwachsene. Die Teilnahme ist für die Besucher kostenlos. Es ist die letzte Parklife-Aktion in diesem Jahr. Zufahrt am besten über die Kaiserswerther Straße 365.

Im Nordpark zu Gast ist auch das Theater Takelgarn mit seiner Bühne. Es präsentiert am Samstag den Bauchredner Tim Becker und seine verrückte Wohngemeinschaft. Um 19.30 Uhr geht’s los. Am Sonntag tritt das Duo Leger auf. Danni und Olaf spielen ab 18 Uhr Coversongs von Rockklassikern sowie eigene Lieder. Karten gibt es online.

Musik auf Platt in Gerresheim Am Samstag tritt die Mundart-Band Wellem im Jägerhof am Kölner Tor 17 auf. Frederik Puffe (Schlagzeug), Natalie Wallrath (Gitarre/Gesang) und Max Wallrath (Bass und Gesang) präsentieren Musik auf Düsseldorfer Platt und rheinische Coversongs. Beginn ist um 18 Uhr bei freiem Eintritt.

Malerei im Kleingarten Die Kunstmeile Gerresheim ist am Sonntag von 12 bis 18 Uhr zu Gast im Kleingartenverein „Am Balderberg“. In mehr als fünfzehn Gärten sowie auf dem freien Gelände des Vereins präsentieren viele Kunstschaffende ihre Werke aus den Bereichen Skulptur, Fotografie, Objektkunst und Malerei. Die Gärten liegen in einem Grünzug entlang des Pillebachs am Steinweg 23.

Ausstellung im Aktionshaus Carlstadt Am Samstag und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr gibt es eine Kunstschau in der Repräsentanz des Kunstauktionshauses Karl & Faber am Mannesmannufer. Bildhauerin Jaana Caspary und Maler Hiroki Tanaka zeigen ihre Werke.

Kultur in Flingern Der Verein Kabawil feiert an diesem und am darauf folgenden Wochenende sein Festival Wawa. Es gibt in einem Hof und in einem Gebäude an der Flurstraße viel Musik, Lesungen und Kunstaktionen. Das komplette Programm ist im Internet nachzulesen.

Offene Ateliers Die Aktion Kunstpunkte geht in die zweite Runde. Am Samstag und am Sonntag erwarten viele Kunstschaffende die Besucher in ihren Ateliers und Werkstätten zu Gesprächen und oft auch auf ein Glas Sekt oder eine Tasse Kaffee. Alle Adressen gibt es online.