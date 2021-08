Fluthilfe in Wülfrath : Trinken und genießen – und damit den Flutopfern helfen

Wülfrath Eigentlich wollte Thomas Gecks Hilfsgüter an die Ahr bringen. Dann lernte er dort die Betroffenen des Hochwassers kennen. Darunter auch Winzer aus Dernau. Nun gibt es in Wülfrath Flutwein - gegen eine Spende.

Vergangenes Wochenende startete der Verkauf des Flutweins von der Ahr in der Ex-Metzgerei Schultheiß. Mehr als 1000 der insgesamt 1500 Flaschen Wein wurden verkauft. „Ich habe vor drei Wochen für einen Kollegen Sachen an die Ahr gefahren. Dabei habe ich Einheimische kennengelernt und ihnen meine Hilfe angeboten“, erzählt Thomas Gecks, Initiator der Aktion. Zwei Winzer aus Dernau waren darunter. Also lud Thomas Gecks Rot- und Weißwein sowie Rosé. Mit Max Schultheiß wurde das vormalige Ladenlokal für den Weinverkauf organisiert.

Den Weinflaschen sieht man die Flutkatastrophe an. Der Schlamm auf den dunkelgrünen Flaschen ist getrocknet und hat Muster hinterlassen, die die Flaschen fast zu einem Kunstwerk machen. „Der Wein wird gegen Spenden abgegeben“, erklärt Max Schultheiß. „Dabei sind zehn Euro pro Flasche anvisiert, aber man merkt, die Spendenbereitschaft ist groß. Viele sind bereit, auch mehr zu geben.“ Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Winzer. Auch Firmen unterstützen das Verteilen des Flutweins. Nicht nur die Spendenbereitschaft, auch die Bereitschaft ehrenamtlich zu helfen, ist groß. Tina Benterbusch arbeitet in Wülfrath. „Ich komme aus Langenberg. Wir sind ja auch untergegangen.“ Eine Bekannte von Thomas Gecks hat in Langenberg viel geholfen. „So kann man sich ein bisschen revanchieren.“ Im Laden zu stehen und den Wein an die Wülfrather abzugeben, macht ihr Spaß. „Man tut etwas Gutes. Man möchte gerne helfen und weiß manchmal gar nicht, wie.“ Hier kann sie ganz praktisch anpacken. Und der Erfolg des Flutwein-Projekts spricht für sich. „Es ist beachtlich, wie viele Leute das gut finden“, freut sich Thomas Gecks. Wieder herrscht große Nachfrage nach dem Flutwein. Ein Wülfrather ist gekommen, um sich die Sache einmal anzusehen. „Ich habe gute Freunde an der Ahr, die ein Weingut hatten. Da ist alles total kaputt“, erzählt er. „Die hören auf und wollen nicht mehr von vorne anfangen.“ Damit das nicht noch mehr Ahr-Winzern so geht, überlegt Thomas Gecks, ob er noch eine zweite Fuhre Flutwein holen soll. Der Flutwein kann via flutwein-wuelfrath@web.de bestellt werden.