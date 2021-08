Lintorfer Veranstaltung : Große Hilfe für Benefiz-Konzert in Lintorf

Lintorf Am kommenden Samstag soll viel Geld für Opfer der Hochwasserkatastrophe hereinkommen.

Sie wollen helfen – und erhalten selbst große Unterstützung aus dem Kreis der Sponsoren, die spontan zur Stelle sind. Am Ende soll eine möglichst hohe Summe für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe zur Verfügung gestellt werden. Und bereits im Vorfeld zeichnet sich ab, dass mit Blick auf das Benefizkonzert am kommenden Samstag viel Geld hereinkommen wird. Melanie Meyer, die Vorsitzende der Lampisten, des jüngsten Karnevalsvereins der Stadt, ist happy. Die Hilfsbereitschaft sei einfach überragend, teilte sie mit Blick auf den Zwischenstand der Vorbereitungen mit.

Das sollte es aber nicht gewesen sein. Die Lampisten wollen nun an den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft appellieren. Ziel: Man will Flutopfer finanziell unterstützen. Innerhalb kürzester Zeit haben die Lampisten unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters Klaus Konrad Pesch ein Benefizkonzert am 4. September auf dem Sportplatz in Lintorf auf die Beine gestellt – coronakonform und mit einem Hygienekonzept.