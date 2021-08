Kultur in Düsseldorf : Künstlerverband feiert 50-jähriges Bestehen

Düsseldorf Der Bezirksverband Bildender Künstler wurde vor 50 Jahren gegründet. Der Verein setzt sich für die Belange seiner 200 Mitglieder ein. Viele von ihnen stellen anlässlich der Jubiläums ihre neuen Werke aus.

Im Hinterhof an der Birkenstraße 47 hat sich in den vergangenen Jahren ein kleines Kunstzentrum entwickelt. Die Filmwerkstatt Düsseldorf-Flingern produziert dort Filme und betreibt sogar ein Open-Air-Kino. Außerdem hat die Sammlung Philara nebenan in einer alten Fabrikhalle eröffnet.

„Im Jahr 1971 wurde der Düsseldorfer Wirtschaftsverband Bildender Künstler als gemeinnützige Körperschaft ins Vereinsregister eingetragen“, sagt BBK-Sprecher Nick Esser. Kurz danach erfolgte die Umbenennung des Wirtschaftsverbands in „Berufsverband Bildender Künstler“. So war der Grundstein gelegt für den deutschlandweiten BBK-Dachverband, zu dessen Gründungsmitglied der BBK Düsseldorf gehört. Der BBK-Dachverband gilt heute als eine der einflussreichsten Künstlerorganisationen der EU und hat etwa 10.000 Mitglieder. Der BBK Düsseldorf hatte seinen Sitz zuerst in Pempelfort, zog dann nach Oberkassel an die Comeniusstraße. Vor etwas mehr als zehn Jahren dann musste der BBK dort seinen Sitz aufgeben und ging auf die Suche nach neuen Räumen. Fündig wurden die Organisatoren an der Birkenstraße. „Das Kulturamt vermittelte uns die Räume und unterstützt uns sehr“, sagt Nick Esser. Eine der Hauptaufgaben vom BBK ist, die Interessen der freischaffenden Bildenden Künstlerinnen und Künstler gegenüber Politik und Verwaltung zu vertreten. Zudem gibt es im BBK zwei große Ausstellungsräume.