Emmerich : Wer möchte Müller in Elten werden?

Wer möchte Müller in Elten werden?

Frank Heeren ist ehrenamtlicher Müller in der Mühle in Elten Foto: Manon Loock-Braun

Elten Schwindelfrei und Lust, den Leuten etwas übers Mehl erzählen? Die ehrenamtlichen Müller in Elten suchen Nachwuchs, damit der Bestand der Mühle gesichert ist.

Die Gerritzens Mühle auf dem Möllenbolt in Elten ist nach der Coronapause wieder geöffnet. Die drei ehrenamtlichen Müller Frank Heeren, Wolfgang Wilmer und Peter Ronge führen Besucher herum. Damit weiterhin Führungen möglich sind und der Bestand der Eltener Mühle gesichert werden kann, sind die Müller auf der Suche nach Nachwuchs. Müller Frank Heeren ist auf der Suche nach einem Mann oder einer Frau, die sich dieser Herausforderung stellen möchte. Die Ausbildung besteht aus Theorie und Praxis und kann mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Der praktische Teil besteht aus 150 Stunden verteilt über zwei Jahre an Sonntagen und manchen Samstagen, die Zeiten sind abstimmbar. Absolvieren kann die Ausbildung jeder ab 16 Jahren, eine Prüfung ist ab einem Alter von 18 Jahren möglich. Man sollte keine Höhenangst haben, da die Müller auch in die Flügel klettern, um die Segel zu spannen. Neben der Praxis folgt ein theoretischer Teil.