Kommen und Gehen in Düsseldorf : Kleine Pu Bar wird ganz groß

Kommen und Gehen in Düsseldorf

Düsseldorf Die Grand Pu Bar an der Witzelstraße in Düsseldorf-Bilk zieht im Oktober um und ist dann zehnmal größer als zuvor. Inhaber Daniel Kroschinsky hat viele Ideen.

Die Witzelstraße ist nicht unbedingt eine besondere Gegend zum Ausgehen. Dennoch hat sich die Grand Pu Bar dort zum Geheimtipp entwickelt – wohl hauptsächlich, weil Inhaber Daniel Kroschinsky die etwa 60 Quadratmeter mit vielen Ideen immer im Gespräch gehalten hat und so die Kasse füllte. Im Lockdown etwa hat er die Cocktails zum Kunden nach Hause geliefert, dann verkaufte er selbst kreierte Drinks aus dem Fenster heraus. „Zum richtigen Zeitpunkt das passende Konzept“ lautet das Motto des 35-Jährigen.

Nun macht der Gastronom einen großen Schritt. Ab Oktober wird die Grand Pu Bar das 600 Quadratmeter große Erdgeschoss des Hotels Friends betreiben. „Als mich im Frühsommer der Hoteldirektor gefragt hat, habe ich sofort zugesagt“, erzählt er. Denn die Bar in Bilk war längst zu klein geworden. Nach dem Lockdown kamen sehr viele Anfragen für private Feiern und Firmenevents. Lukrative Komplettvermietung oder ein Abend mit Stammgästen der Nachbarschaft? „Das war manchmal schwer zu entscheiden“, sagt Kroschinsky.

Angst, dass das neue Projekt zu viel sei, hat er nicht. „Das passt zu meinen Ideen wie die Faust aufs Auge“, sagt er. Zurzeit baut er noch um. Die Theke wird mit Holzfragmenten vertäfelt, das Regal für die Flaschen soll eine schicke Hintergrundbeleuchtung bekommen. Es gibt einen neuen Teppich, an die Wand kommen Bilder vom Künstler Ivan Beslic, der auch schon in der Bar in Bilk ausgestellt hat.