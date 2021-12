Serie Freizeittipps aus den Stadtvierteln : Was Unterbilk und Friedrichstadt bieten

Der Florapark zwiwchen Bilker Allee und Bachstraße bietet mitten im Großstadttrubel von Unterbilk und Friedrichstadt einen Ruhepunkt in der Natur. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf In den beiden Nachbarstadtteilen befinden sich Kinos, Kleinkunstbühnen, eine Bücherei, ein Schwimmbad, viele Ausgehmöglichkeiten und der Florapark.

Von Holger Lodahl

Die zwei Stadtteile sind sehr dicht besiedelt, Friedrichstadt gilt sogar als einer der am dichtesten besiedelten Stadtteile Deutschlands. Daher herrscht in Unterbilk und Friedrichstadt ein zuweilen hektisches Großstadtflair mit einer Vielfalt an Möglichkeiten zum Ausgehen und zum Erleben von Kultur. Hier fünf Freizeittipps.

1 Zwischen Bachstraße, Friedrichstraße und um den Bahnhof Bilk ist das Stadtteilzentrum zum Treffpunkt für die Bürger geworden. Der Gebäudekomplex ist 2008 eröffnet worden und besteht aus mehreren Teilen. Im Untergeschoss sorgt die Stadtteilbücherei für jede Menge Lesestoff, auch CDs gibt es. Regelmäßig stellen in der Bücherei auch Schriftsteller ihre neuen Bücher bei Lesungen vor und lokale Künstler nutzen die Wände für Ausstellungen ihrer Bilder.

Info Die wöchentliche Serie läuft bis April Serie In der nächsten Woche gibt es insgesamt fünf Tipps aus Pempelfort. Die Serie geht noch bis zu 12. April. Stadtbezirk Friedrichstadt und Unterbilk gehören zum Stadtbezirk 3, dem dem auch Hafen, Hamm, Volmerswerth, Flehe, Bilk und Oberbilk gehören.

Nebenan lädt das Hallenbad Schwimm’ in Bilk zum Schwimmen ein. Das Becken ist 25 Meter lang und bietet ein vielfältiges Angebot an Aquafitness-Kursen von Aqua Power bis Aquacycling sowie für Kinder auch Lernkurse. Durch den fahrbaren Beckenboden kann die Wassertiefe den einzelnen Kursen optimal angepasst werden.

Oben im Stadtteilzentrum hat sich das Bürgerbüro mit dem Einwohnermeldeamt eingerichtet und dem Bürgersaal, der für Versammlungen und Veranstaltungen offen ist.

Mit dem Einkaufszentrum Düsseldorf-Arcaden hat sich Unterbilk auch zum Shopping-Zentrum entwickelt. Auf drei Etagen gibt es zahlreiche Geschäfte mit schier allen, was die Kunden wünschen, sowie ein großes Fitness-Studio.

2 Auf mehreren Bühnen in Unterbilk und Friedrichstadt gibt es Schauspiel unterschiedlicher Stile. In der Theaterfabrik an der Luisenstraße stehen zum Beispiel zeitgenössische Eigenproduktionen, Inszenierungen moderner oder klassischer Texte, Musikabende, Performances und Improvisationstheater auf dem Programm. Auch Workshops für angehende Schauspieler können gebucht werden. Für ganz kleine Besucher ab drei Jahren ist das Puppentheater an der Helmholtzstraße. Kaspar und seine Freunde haben schon schier unzählige Kinder einen schönen Nachmittag beschert. Das Savoy-Theater an der Graf-Adolf-Straße hat Comedians, Musiker und Kabarettisten aus dem In- und Ausland zu Gast.

Das Theater Takelgarn an der Philipp-Reis-Straße hat Kabarett und Comedy im Repertoire und möchte nach der Corona-Pandemie im Frühjahr endlich wieder öffnen. Im Sommer ist das Theater auf die Rennbahn ausgewichen.

3 Im gleichen Gebäude wie das Savoy-Theater befindet sich in Friedrichstadt das Atelier-Filmkunstkino an der Graf-Adolf-Straße. Das Atelier hat eine lange Geschichte. Eröffnet wurde es 1958, eine Blütezeit des deutschen Films. Nach erfolgreichen Jahren ließen die Besucherzahl im Atelier jedoch in den 1990er-Jahren wegen der Multiplex-Konkurrenz nach, das Atelier wurde geschlossen. Erst 2006 wurde das Kino wieder eröffnet und ist eine wichtiger Ort für Filmkunst. Zu sehen sind europäische Art-House-Filme – auch oft in Originalfassung sowie Opernaufzeichnungen und live via Satellit aus New York oder London. Auch Blockbuster wie zurzeit der neue James-Bond erfreut die Herzen der Cineasten.

4 Im dicht bebauten Unterbilk ist nur wenig Platz für große Grünflächen. Umso mehr Aufmerksamkeit bekommt der Florapark, auch Floragarten genannt. Zwischen Bilker Allee und Bachstraße ist der etwa drei Hektar große Park ein wichtiger Ort für Spaziergänger, Kinder und überhaupt alle, die im Stadttrubel die Natur genießen möchten. Es gibt einen Weiher mit vielen Wasservögeln und eine romantische Brücke, einen Kinderspielplatz mit Matschpumpe und Tischtennisplatten, einen eingezäunten Hundeauslaufplatz sowie eine große Liegewiese, auf der im Sommer oft gefeiert wird, zum Beispiel mit der Sonntagsreihe „Parklife“. Die kleine Gastronomie „Florabar“ bietet ein ordentliches Getränkeangebot sowie kleine Speisen und einige Sitzplätze.

5Die Lorettostraße zwischen Bilker Kirche und Polizeipräsidium bietet einige beliebte Restaurants sowie von Inhabern geführte Geschäfte mit Mode, Schmuck und Geschenkartikeln. Jetzt zur Weihnachtszeit ist die Straße mit einer wohl einzigartigen Weihnachtsdekoration geschmückt: In mehreren Metern Höhe hängen viele Lampenschirme, die das Geschäftstreiben unter ihnen in ein fast schon romantisches Licht tauchen.

Am Rande von Unterbilk an der Grenze zum Stadtteil Hafen hat sich der Medienhafen zur Touristenattraktion und zum Ausgehviertel entwickelt. Entlang der Hammer Straße bewirten viele Restaurants ihre Gäste, die bei gutem Wetter den Blick auf die bekannten Gehry-Bauten und das WDR-Funkhaus genießen können. Das UCI-Multiplexkino an der Franziusstraße / Ecke Hammer Straße zeigt meist Hollywood-Blockbuster, hat aber auch europäische Filme und Konzertmitschnitte im Programm.