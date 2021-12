Haan : Kurze Straße: Kita-Gelände liegt brach

Haan Die Evangelische Kirche hat eigene Pläne für das ehemaliges Kita-Gelände. Auf der Prioritätenliste für die Gründstücke der Evangelischen Kirche steht es jedoch ganz unten.

Als die evangelische Kirche Haan ihren Kindergarten an der Kurzen Straße baute, wurde der Anteil der Gemeinde an den insgesamt 75.000 DM Baukosten überwiegend durch Spenden und Losverkauf gesammelt. Insgesamt 76 Jahre bestand die Kita Kurze Straße unter der Trägerschaft der evangelischen Gemeinde. Doch dann wurden erhebliche Schäden am Altbau festgestellt - wegen Schimmelbefall konnte ein Kita-Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden.

Zunächst zog die zweigruppige Kita 2018 in ein Container-Provisorium um. Auf Dauer hätte dies jedoch immense Kosten verursacht. Schließlich wurde eine Lösung gefunden, die nicht nur für die Kinder vielversprechend war, sondern auch bei den Erzieherinnen auf Zustimmung stieß. Die Kita Kurze Straße ging im Jahr 2020 in städtische Trägerschaft über und zog um in die Kita Am Sandbach an der Bachstraße. Dort waren zuvor übergangsweise die Kinder der Kita Märchenwald untergebracht.