Kunst in Düsseldorf : Die FH soll einen Radschläger bekommen

Düsseldorf Mit der Figur aus Stahl möchte ein Verein an den Künstler Friedrich Becker erinnern. Es fehlt noch das nötige Geld, Spenden sind willkommen.

Der Düsseldorfer Radschläger ist eines der markantesten Symbole der Landeshauptstadt. Zu sehen ist er unter anderem als Türknauf an der Kirche Sankt Lambertus und als mannshohe Figur an vielen öffentlichen Plätzen. Geschaffen hat die Figur der 1997 verstorbene Düsseldorf Künstler Friedrich Becker. Um ihn bei den Bürgern in Erinnerung zu halten, soll Becker im Mai 2022 zu seinem 100. Geburtstag mit einer neuen Skulptur geehrt werden. Als Standort wurde das Gelände der Fachhochschule in Derendorf ausgewählt.