Das Wochenende in Düsseldorf : Party, Singen und ein Kakerlak

Tom Gaebel möchte mit seinen Swing-Weihnachtslieder für gute Stimmung sorgen. Der Entertainer tritt am Samstag zwei Mal im Savoy auf. Foto: Public Entertainment Agentur

Düsseldorf Weihnachtskonzerte, ein musikalischer Blick in die New Yorker Met und wilde Puppen: In Düsseldorf gibt es am Wochenende trotz Corona ein breites Freizeitangebot.

Von Holger Lodahl

Weihnachtsmusik Sänger, Bandleader und Entertainer Tom Gaebel gibt Samstag zwei „Swinging Christmas“-Konzerte im Savoy-Theater. Von „White Christmas“ über „Jingle Bells“ bis „Let It Snow” – Tom Gaebel und sein Orchester spielen die schönsten amerikanischen Weihnachts-Evergreens und moderne Klassiker wie „Driving Home For Christmas“ oder „ All I Want For Christmas Is You“ im Easy-Listening-Sound. Beginn des Konzerts ist um 18 um 22 Uhr. Das Savoy-Theater befindet sich an der Graf-Adolf-Straße 47.

Puppenspiel Ebenfalls im Savoy-Theater treten am Sonntag Martin Reinl und Carsten Haffke auf und erwecken ihre Plüschkollegen zum Leben. Hund Wiwaldi, Pferd Horst und der bissige Kakerlak haben viel zu erzählen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.

Konzert Im Weltkunstzimmer, Ronsdorfer Straße 77a, gibt es am Sonntag ungewöhnliche Musik zu hören. Die Band Dictaphone stellt „Oats & Distortions 5“ vor. Bei den Aufnahmen der Musik diente eine alte Bandmaschine als Klangquelle. Beginn des Konzerts ist 19 Uhr bei einem Eintritt von 12 Euro.

Party Am Samstag um 22 Uhr öffnen sich die weihnachtlichen Tore im Schlösser Quartier & Henkel-Saal an der Ratinger Straße zur Christmas-Edition der „I Love Düsseldorf“-Party. Eröffnet wird die Party mit Live-Musik von Soundbirdz. Anschließend legen die DJs Dave Kurtis und Dimi Hendrix auf und versorgen die Besuchenden mit Sounds für eine lange Nacht auf der Tanzfläche. Die musikalische Bandbreite reicht dabei wie immer von House-Perlen der vergangenen Jahrzehnte, aktuellen Charts und Mash-ups bis hin zu Party-Classics. Der Eintritt kostet zwölf Euro, es gilt die 2G-plus-Regel.

Klassik Das „Vision String Quartet“ tritt am Sonntag im Robert-Schumann-Saal am Ehrenhof auf. Florian Willeitner und Daniel Stoll (beide Violine), Leonard Disselhorst (Cello) und Sander Stuart (Viola) präsentieren ihr Repertoire aus Jazz, Rock, Pop und Antonín Dvořáks Streichquartett G-Dur op. 106. Beginn ist um 17 Uhr, Karten gibt es ab 12 Euro.

Kabarett Der Dauerbrenner „Crash – ein Drama in vier Fenstern“ wird Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, erneut im Kom(m)ödchen am Kay-und-Lore-Lorentz-Platz aufgeführt. Maike Kühl, Martin Maier-Bode, Daniel Graf und Heiko Seidel spielen vier Geschwister, die sich in einer Videokonferenz treffen, um ein Geschenk für die Eltern zu organisieren. Was nach einer leichten Aufgabe klingt, entwickelt sich zu einem rasanten, aktuellen und musikalischen Konfrontationskurs.

Oper Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ (Der Barbier von Sevilla) ist Samstag um 19.30 Uhr im Opernhaus an der Heinrich-Heine-Allee zu sehen. Die Aufführung ist in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln und dauert etwa drei Stunden mit Pause.

Theater Das Weihnachtsstück im Jungen Schauspielhaus an der Münsterstraße ist „A Christmas Carol“ von Charles Dickens. Die Inszenierung erzählt davon, dass Menschen in Gemeinschaft zueinanderfinden sollen. Zwei Aufführungen sind am Sonntag: um 14.30 Uhr und 17 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 0211 8523710 und per E-Mail an karten-junges@dhaus.de.

Ausstellung Als „Jekkes“ werden Jüdinnen und Juden bezeichnet, die in den Jahren 1933 bis 1939 als Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Deutschland in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina kamen. In der Foto-Ausstellung „Jekkes in Israel“ in der Wandelhalle des Landtags werden einige dieser ersten Einwanderinnen und Einwanderer porträtiert.

Über Fotografien und Videosequenzen dokumentieren die Künstler Moshe Beker und Oranit Ben Zimra die Lebensgeschichten der Immigrantinnen und Immigranten und bringen den Betrachterinnen und Betrachtern ihrer Werke deren schicksalsträchtige Erinnerungen näher.

Kino Das Atelier an der Graf-Adolf-Straße und der Ufa-Palast am Hauptbahn schalten sich am Samstag, 19 Uhr, live in die Metropolitan Opera New York und übertragen die Oper „Eurydice“. Komponist Matthew Aucoin bringt die Neuinterpretation des altgriechischen Mythos um Orpheus und Eurydike auf die Bühne, mit Sopranistin Erin Morley in der Titelrolle der Eurydike an der Seite des Baritons Joshua Hopkins als Orpheus und Countertenor Jakub Józef Orliński als jenseitiges Alter Ego von Orpheus.

Fans von André Rieu können Samstag und Sonntag, jeweils 13 Uhr, im Atelier das Weihnachtsspecial des Geigers sehen. Die Aufzeichnung dieses Konzerts enthält viele adventliche Lieder in großer Kulisse und mit zahlreichen Gästen.

Zaubercomedy Der 25-jährige Mentalist Timon Krause tritt Samstag und Sonntag, jeweils 20 Uhr, im Capitol-Theater an der Erkrather Straße auf. „Comedy in Mind“ heißt sein Programm, in dem er durch Gedankenlesen verblüffen möchte.