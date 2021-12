Kunst und Gastronomie : Oberkasseler Künstler stellt im Lokal Zille aus

Der Künstler Werner Benkhoff (vorn) stellt in der Zille aus. Paul Pfeifer und Michael Tsiakos haben für die Bilder Platz geschaffen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Werner Benkhoff stellt den Gastronomen 14 großformatige Bilder zur Verfügung. Die hoffen auf mehr Gäste durch die Aktion; die Corona-Pandemie macht sich beim Geschäft negativ bemerkbar. Erste Kaufanfragen gab es auch schon.

Durch die Corona-Pandemie und den entsprechenden Auflagen steht die Gastronomie erheblich unter Druck und muss mit sinkenden Gäste-Zahlen fertig werden. Das merken auch die Wirte von der Zille an der Luegallee. „Daher wollen wir mit einem anderen Gestaltungskonzept neue Anreize bei uns setzen, damit wieder mehr Gäste kommen“, sagt Inhaber Michael Tsiakos. Eine Idee für die neue Optik der Gasträume war auch schnell gefunden. Der Oberkasseler Künstler Werner Benkhoff war einverstanden, 14 seiner großformatigen Gemälde für eine Ausstellung in der Zille zur Verfügung zu stellen.

„Kunst ist immer eine sehenswerte Attraktion und ein Umsatzbringer“, sagt Benkhoff, der in seiner langen Laufbahn als Künstler schon in vielen deutschen Städten und auch in London ausgestellt hat. Auch mehrere Bücher hat der 82-Jährige veröffentlicht, zuletzt brachte er in diesem Jahr „Die Franzosen kommen – Westfalen zwischen Krummstab und Pickelhaube“ auf den Markt.

Um die passenden Bilder für das Restaurant auszusuchen, trafen sich Paul Pfeifer, der stellvertretende Geschäftsführer der Zille, und der Künstler an dessen Arbeitsplatz im Atelierhaus Reisholz an der Walzwerkstraße. Das Angebot war groß, denn Benkhoff hat dort einige 100 Werke gelagert, „so viele, dass wir noch sechs oder sieben Ausstellungen organisieren könnten“, sagt Pfeifer. „Ich fand solche Motive besonders passend, auf denen der Mensch im Mittelpunkt steht“, sagt Benkhoff.

Ausgesucht haben sie dann einfach die Bilder, die ihnen am besten gefallen haben und zur Zille passen. So wie das 120 mal 160 Zentimeter große Ölgemälde „Das Gastmahl“. Es zeigt die Fürstin von Gallitzin im Kreise ihrer Gäste am Tisch. Ein anderes Motiv heißt „Düsseldorfer Altstadt“ und bildet auf 140 mal 140 Zentimetern den Schlossturm ab. Und auch „Über den Dächern von Oberkassel“ (40 mal 100 Zentimeter) und „Rheinkirmes“ zeigen bekannte Gebäude und Impressionen.

Um religiöse Themen geht es in „Adam und Eva im Obstgarten“ und „Geistliche Herrschaft“, während Benkhoff in „Pause der Blaufärberinnen“ das harte Leben von Arbeiterinnen in der Leinenindustrie gemalt hat. Mit dem Lastwagen wurden die Gemälde von Reisholz nach Oberkassel gebracht; es folgte die wohl schwerste Aufgabe des Kunst-Gastro-Projekts. Wo soll welches Bild hängen? In welcher Höhe entfalten die Motive ihre Wirkung am Besten? Wie können die Bilder vorteilhaft beleuchtet werden? „Wir haben fast zwölf Stunden gebraucht, um alle Bilder aufzuhängen“, sagt Paul Pfeifer. „Mit den Ergebnissen sind wir nun sehr zufrieden.“

Auch bei den Zille-Gästen kommt die Ausstellung gut an. „Viele finden, dass die Bilder gut ins Lokal passen; es gibt auch schon einige Anfragen nach den Verkaufspreisen“, erzählt Paul Pfeifer, der bei möglichen Käufern den Kontakt zum Künstler vermittelt.

Für die Zille soll die Ausstellung aber auch wieder für mehr Gäste sorgen. Denn in der Corona-Pandemie muss auch das bekannte Lokal einen wirtschaftlichen Einbruch verkraften. Große Sorge bereitet Inhaber Michael Tsiakos, dass bereits gebuchte Weihnachtsfeiern abgesagt werden, oft auch recht kurzfristig. Dabei, so betont der Gastronom, bestehe in der Zille mit seinen drei hohen Räumen und viel Platz zum Abstand halten keine Gefahr für die Gesundheit. „Außerdem haben wir für viel Geld mehrere Luftfilter angeschafft.“