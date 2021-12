Nachhaltiges Einkaufen : Second-Hand-Kleidermarkt öffnet im Weltkunstzimmer

Düsseldorf Drei Tage wird das Weltkunstzimmer in Flingern zum Treffpunkt für Modekäufer. Kassiert wird nicht pro Stück, sondern – eine ungewöhnlichen Idee – nach Kilopreis.

Im Angebot sollen mehrere Tausend Kleidungsstücke sein. Das Besondere an dem Verkauf: Kassiert wird nach Kilopreis, rein nach Gewicht unabhängig von Alter, Größe, Marke oder Anzahl der Kleidung. Der Verkaufsspreis pro Kilogramm beträgt 40 Euro. Käufer seien Modeliebhaber, deren Nachhaltigkeit ebenso wichtig ist wie der Spaß am Shoppen. Daher soll es bei Vinokilo auch Stände mit Speisen und Getränke geben, so dass aus „Vino“ (Wein) und Kilo der Name des Unternehmens entstanden ist.