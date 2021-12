Musical gastiert in Düsseldorf : Sky du Mont spielt wieder im Musical „Rocky Horror“ mit

Düsseldorf Der Schauspieler ist bekannt durch seine Rolle in „Der Schuh des Manitu“ und „Eyes wide shut“. Im Juni steht er im Capitol-Theater auf der Bühne.

(lod) Im Juni 2022 wird für fast zwei Wochen im Capitol-Theater die „Rocky Horror Show“ aufgeführt. Die Abenteuer von Brad und Janet bei Dr. Frank’n’Furter ist ein Klassiker und war bei vergangenen Gastspielen in Düsseldorf immer große Erfolge. Gespielt wird in englischer Sprache, aber in der zweiten Spielwoche gibt es einen Gast, der das schräge Geschehen im Rampenlicht auf Deutsch kommentiert. Schauspieler Sky du Mont übernimmt die Rolle des Sprechers. Der 74-Jährige ist durch viele Rollen in Film und Fernsehen bekannt, hat in „Der Schuh des Manitu“ mitgespielt ebenso wie in „Eyes Wide Shut“ mit Tom Cruise. Nach langer corona-bedingter Pause freut sich du Mont, in Düsseldorf wieder auf der Bühne stehen zu können „und gemeinsam mit dem Publikum, das Leben wieder feiern zu dürfen“, wie er sagt. Die Rolle des Sprecher in der Rocky Horror Show hat er schon einige Male bei den Aufführungen im Capitol-Theater übernommen. Du Mont wird bei seinen kurzen Auftritten die Spielszenen recht bissig kommentieren und absichtlich den Unmut der Fans auf sich ziehen. Für Sky du Mont gehört dann dazu, dass er mit Rufen aus dem Publikum etwas rau gewürdigt wird. Das ließe in ihm ein gewisses Popstar-Feeling aufkommen, sagt er. Karten für die Rocky Horror Show vom 14. bis 26. Juni gibt es online unter www.westticket.de.