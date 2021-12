Top-10-Liste : Die zehn schönsten Plätze am Rhein in Düsseldorf

Die zehn schönsten Plätze am Rhein in Düsseldorf

Düsseldorf Mehr als 42 Kilometer lang ist der Rhein in Düsseldorf. Da gibt es zahlreiche Stellen, die - aus welchem Grund auch immer - ganz besonders sind. Wir haben unsere Top 10 zusammengestellt - natürlich ganz subjektiv.

Dass der Rhein das in Nord-Süd-Richtung 25,5 Kilometer lange Stadtgebiet auf einer Länge von mehr als 42 Kilometern durchfließt, liegt an den vielen markanten Kurven und Schleifen, die der Fluss beschreibt.

Verkehr in Düsseldorf : Landeshauptstadt ist an Rhein und Ruhr auch Stau-Hauptstadt

Dank des geringen Gefälles und der Corioliskraft gibt es also so viele schöne Stellen am Rhein in Düsseldorf.