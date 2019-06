Am Düsseldorfer Flughafen : Busfahrer von hinten mit Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf Ein Fahrgast hat am Donnerstagabend den Fahrer eines Linienbusses mit einem Messer angegriffen. Der 55-jährige Busfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Um 21.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Ein Fahrgast soll in einem Linienbus am Düsseldorfer Flughafen in Höhe von Terminal C den Fahrer von hinten mit einem Messer angegriffen haben. Der 55-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Schulterbereich. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist laut Polizei nichts bekannt.