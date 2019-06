Wasserball : Erstliga-Aufstieg oder nicht – DSC 98 ist sich unsicher

Düsseldorf In der Zweiten Liga Meister geworden, den NRW-Pokal gewonnen – aber ob die Wasserballer aufsteigen wollen, wissen sie noch nicht. Eine Entscheidung muss bis zum 31. Juli fallen.

Aufregende Wochen liegen hinter den Wasserballern des DSC 98. Zunächst feierten sie die Zweitliga-Meisterschaft in der Weststaffel und damit die Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur ersten Wasserball-Liga sowie den Sieg des NRW-Pokals dank eines 9:8-Erfolges gegen die SGW Solingen/Wuppertal. Dann erreichte den Klub eine überraschende Nachricht: Ohne weiteres Zutun könnte der DSC in der kommenden Erstliga-Saison an den Start gehen – die Quali findet also nicht statt.