Brauerei in Düsseldorf : Neue Füchschen-Werbung sorgt für reichlich Kritik

Brauerei in Düsseldorf

Düsseldorf Die neue Werbekampagne der Brauerei Füchschen sorgt für Kritik. Mehrere Bürger hatten sich darüber bei der Stadtverwaltung beschwert. Jetzt hat auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Düsseldorf einen Brief an die Brauerei geschrieben.

Darin wird die Brauerei aufgefordert, die Werbekampagne zurück zu nehmen. „Wir erachten diese Werbung ganz klar als sexistisch“, erklärt Susanne Kaufmann, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte. „Wir sind bereits in den vergangenen Tagen mehrfach von Bürgerinnen dazu angeschrieben und angesprochen worden.“

Bereits im Jahr 2010 habe der Gleichstellungsausschuss eine Resolution verabschiedet, dass es künftig keine Werbung mehr geben solle, in denen Menschen diskriminiert werden. „Uns stört auch ganz besonders, der sexistische Spruch in Verbindung mit der eindeutigen Darstellung“, so Kaufmann weiter. „Die Frau wird sexualisiert und ihre scheinbare Verfügbarkeit zur Schau gestellt.“