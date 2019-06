Rizin-Prozess in Düsseldorf : Gift und Sprengstoff für rechnerisch 13.500 Tote

Rizin-Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Experte des Bundeskriminalamts wurde am Freitag als Zeuge im Prozess gegen den mutmaßlichen Rizin-Bombenbauer und dessen Frau gehört. Konkrete Anschlagspläne waren offenbar weit fortgeschritten.

Die bei den mutmaßlichen Rizin-Bombenbauern von Köln gefundene Menge Gift und Sprengstoff hätte rein rechnerisch für 13.500 Todesopfer gereicht. Das hat ein BKA-Beamter am Freitag als Zeuge im Prozess gegen das Islamisten-Paar am Düsseldorfer Oberlandesgericht ausgesagt. Allerdings sei bei einem Bombenanschlag mit dem Gift von einer realistischen Zahl von etwa 100 Toten auszugehen. Durch die Explosionsflamme verbrenne ein Teil des Stoffes, ein weiterer größerer Teil würde in der Umwelt verloren gehen.