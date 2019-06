Ständig Streckensperrung bei Düsseldorf : Wer fängt das Hellerhofer Problemschaf?

Düsseldorf Im Düsseldorfer Süden wohnt ein herrenloses Schaf an einem Bahndamm - und löst immer wieder Streckensperrungen aus. Jetzt will die Bahn das Tier einfangen - oder den Halter ermitteln.

Es ist ein kurioses Problem, das dieser Tage die Deutsche Bahn beschäftigt: In der Nähe des S-Bahnhofs Hellerhof wohnt ein herrenloses Schaf im Gebüsch. Das an sich wäre schon ein wenig traurig, aber nicht weiter besorgniserregend. Das Gebüsch befindet sich aber an einer Bahnstrecke. Jedes Mal, wenn ein Lokführer das Schaf entdeckt, muss er Meldung machen. Dann wird die Bahnstrecke gesperrt und Feuerwehr und Polizei rücken aus. Bislang erfolglos. Jedes Mal versteckte sich das Schaf so geschickt im Gebüsch, dass die Rettungskräfte unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Währrenddessen warteten die Fahrgäste im Zug, bis es endlich weiterging.