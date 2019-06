DEG-Winterwelt in Düsseldorf : Ciro Colella ist der neue Pächter der Füchschen-Alm

DEG-Winterwelt in Düsseldorf

Düsseldorf Die Planungen für die nächste Saison der DEG-Winterwelt laufen auf Hochtouren. Die News: Die Wachablösung für die Füchschen-Alm in der Saison 2019/20 steht fest: Ciro Colella will die Alm gemeinsam mit seiner Ehefrau Uta rocken.

Der neue Gastronom für die DEG-Winterwelt steht fest. Ciro Colella wird in der kommenden Saison vom 15. November bis 12. Januar 2020 Pächter der Füchschen-Alm. Der neue Betreiber der Füchschen-Alm ist in der Düsseldorfer Gastronomieszene kein Unbekannter. Er war Geschäftsführender Gesellschafter von Monkey’s Island im Medienhafen. Nach dem Aus für die Affeninsel übernahm er unter anderem die Malkasten-Gastronomie. Seit knapp vier Jahren führt er gemeinsam mit seiner Frau Uta das Landhaus Freemann in Düsseldorf-Kalkum.