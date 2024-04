Nach tagelangem Personalengpass Wann das Rheinbahn-Kundencenter an der Heine-Allee in Düsseldorf wieder öffnet

Unzufriedene Kunden hatten sich an unsere Redaktion gewandt, weil sie seit Tagen versuchten, in dem Kundencenter am Rande der Altstadt beispielsweise ihr Monatsticket zu erneuern. In und vor dem anderen Düsseldorfer Center am Hauptbahnhof hatten sich entsprechend lange Warteschlangen gebildet. „Leider ist es tatsächlich so, dass das Kundenaufkommen zu Beginn des Monats bei uns besonders hoch ist und sich das entsprechend stark ausgewirkt hat“, so die Sprecherin.