Debatte um den Heimatverein : Wir wollen Jonges werden

Meinung Düsseldorf Oder wären wir dann „Mädche“? Diese Frage stellte sich natürlich erst, wenn es ernst würde und der Heimatverein endlich Frauen aufnähme. Dabei sein möchten nämlich viele.

Düsseldorfs OB will nicht in Vorstand : „Die Jonges diskriminieren Frauen“

Als der Verein vor 90 Jahren gegründet wurde, war es nicht ungewöhnlich, dass Frauen bei solchen Gesprächen fehlten. Doch das ist jetzt anders. In Düsseldorf war bereits eine Frau Oberbürgermeisterin, es gibt eine Uni-Rektorin, aktuell werden die Dezernate Stadtplanung und Umwelt sowie die Kämmerei von Frauen geleitet, drei Bundestagsabgeordnete aus Düsseldorf sind Frauen, an der Spitze der Stadtsparkasse sitzt eine Frau. Und so sollten Frauen auch selbstverständlich Platz finden können in einem Verein, der in einer modernen Gesellschaft Mitsprache für sich reklamiert, wie es die Jonges tun.