Hellerhof : Biomarkt eröffnet am Donnerstag

Düsseldorf Um 10 Uhr öffnen sich die Geschäftstüren im Hellerhofer Einkaufszentrum. Zuvor befand sich darin ein Edeka. Dieser zog trotz Unterschriftensammlung im vergangenen Jahr aus.

In den sozialen Netzwerken wird derzeit immer noch darüber diskutiert, ob sich ein Biosupermarkt an dieser Stelle halten wird. Manch einer hätte dort lieber wieder einen normalen Supermarkt gesehen, der das Angebot des vorhandenen Discounters Aldi ergänzt. Doch für Rewe oder Edeka ist die Fläche zu klein. Darum hatte sich Edeka auch im vergangenen Jahr dazu entschlossen, den Markt an der Carlo-Schmid-Straße Ende Mai zu schließen. Das hatte zu Protesten und einer Unterschriftensammlung geführt, die Edeka aber nicht zum Umdenken brachte. Die Kette Denn‘s setzt hingegen auf Expansion. Den nächsten zu erreichenden Biosupermarkt gibt es in Benrath.