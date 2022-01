Christiane Oxenfort, Intendantin Düsseldorf Festival: „Ich habe in der Vergangenheit schon mit dem Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven die Öffnung des Vereins für Frauen diskutiert. Wenn ein Verein existiert, der sich für die Belange der Stadt einsetzt, aber 50 Prozent der Bevölkerung sind ausgeschlossen, dann passt das für mich nicht. Ich finde das also sehr gut, auch wenn ich noch nicht sagen kann, ob ich dann Mitglied werde – das hat schlicht mit dem Arbeitspensum in meinem Leben zu tun.“