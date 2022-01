Die gebürtige Düsseldorferin Natascha Ochsenknecht gab 2018 die Camp-Mutti. Ihre Fürsorglichkeit gegenüber den Mitstreitern, die sie immer mal wieder an die Kameras und Mikrofone erinnerte, damit sie nicht zu viel Privates preisgaben, kam vor allem bei den Moderatoren nicht so gut an. Später erklärte die sonst so streitbare Ochsenknecht, der Liebeskummer nach der frischen Trennung von Fußballer Umut Kekilli habe sie wohl etwas sanftmütiger gestimmt. Sie wurde am 12. Tag aus der 12. Staffel gewählt.