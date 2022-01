Veranstaltungsort in Düsseldorf : Politik fordert Bürgerbeteiligung bei Planung der Event-Fläche

Düsseldorf Schon 2023 könnte es die erste Großveranstaltung auf dem Messeparkplatz geben. Die Belange der Anwohner sollen stärker berücksichtigt werden.

Die Einschätzung von Michael Brill, Chef der städtischen Veranstaltungstochter D Live, dass bereits 2023 der Open-Air-Park auf dem Messeparkplatz P1 in Betrieb gehen könnte, hat in der Bezirksvertretung 5 (BV5) für erhebliche Unruhe und Diskussion gesorgt. Die Politiker fühlen sich teilweise übergangen, beziehungsweise nicht informiert und schätzen die mögliche Realisierung der Eventfläche sehr unterschiedlich ein. Die Grünen in der BV5 hoffen noch auf eine Verhinderung des Projektes. Claudia Gelbke-Mösner bezieht sich dabei auf den Kooperationsvertrag, der nach der Kommunalwahl zwischen Grünen und CDU geschlossen wurde. „Wir halten die Realisierung eines Open-Air-Geländes auf dem Messeparkplatz P1 für unwahrscheinlich. Sollte jedoch wieder Bewegung in das Projekt kommen, ist eine Umsetzung nur unter strikter Berücksichtigung der Vorgaben des gesetzlich verankerten Natur- und Artenschutzes sowie der Belange des Lärmschutzes vorstellbar“, wurde im Vertrag festgehalten. Die Grünen wollten deshalb einen Antrag der CDU zur Eventfläche nicht mittragen, da sie befürchten, damit weitere Bewegung in die Sache zu bringen.