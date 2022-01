Ehemaliges Hindegardisheim im Burgviertel : Sozialprojekt der Recke-Stiftung ist gescheitert

Düsseldorf Bauliche und inhaltliche Gründe sprechen gegen die Umsetzung des Wohnprojektes für Problem-Familien und behinderte Menschen. Seit September wird schon an einer anderen Nutzung gearbeitet. Die Politik wurde darüber bislang nicht informiert.

Schon der Start der Aktivitäten der Graf-Recke-Stiftung in Garath verlief unglücklich. Im Sommer 2020 wurden die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) 10 von einem Antrag einer Nutzungsänderung für das frühere Seniorenzentrum Hildegardisheim im Burgviertel überrascht. In diesem war zunächst von einem Wohnheim die Rede, in das psychisch auffällige junge Menschen einziehen sollten. Geredet hatte mit den Stadtteilpolitikern darüber zuvor niemand.Das kennt man dort eigentlich nicht: Sonst arbeiten hier alle Hand in Hand.