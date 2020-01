Hochmotiviertes Team und hohe Spendenbereitschaft : Uniklinik führend bei Herztransplantationen

Düsseldorf 2019 haben die Düsseldorfer Experten 34 Patienten mit einer Organspende geholfen.

(semi) Die Uniklinik Düsseldorf gehört auch 2019 zu den vier größten Herz-Transplantationszentren bundesweit. Im vergangenen Jahr wurden 34 Herzen transplantiert. Und die Zahl der in Düsseldorf versorgten Patienten steigt weiter. Diese positive Entwicklung liege vor allem an der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Herzchirurgen (Direktor: Professor Artur Lichtenberg) und Kardiologen (Direktor: Professor Malte Kelm). „Ohne diese gute Interdisziplinarität und ein insgesamt hochmotiviertes Team, das rund um die Uhr auf Abruf steht, könnten wir dieses Angebot in dieser Größenordnung nicht aufrechterhalten“, sagt Professor Udo Boeken, chirurgischer Leiter des Transplantationsprogramms.

Ein weiterer Faktor für die positive Entwicklung des Herztransplantationsprogramms sei das gut etablierte Kunstherzprogramm an der Uniklinik. Patienten mit massiver Herzschwäche finden dort einen Ansprechpartner, wenn es um eine mechanische Kreislaufunterstützung geht – entweder, um das Herz vorübergehend zu entlasten, oder als Überbrückung bis zu einer Transplantation. Die Spezialisten an der Uniklinik arbeiten dort mit den modernsten Geräten und sind aufgrund der Teilnahme an vielen Multicenterstudien mit den aktuellsten Technologien vertraut. Über das Kunstherzprogramm sind viele Patienten, für die zu einem späteren Zeitpunkt eine Transplantation in frage kommen könnte, schon bekannt.