Tipp für Spielzeugliebhaber : Mit Barbie durch 60 Jahre Mode- und Berufsleben

Bettina Dorfmann in der Barbieausstellung im Trinsenturm. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Bettina Dorfmann zeigt in der Ausstellung „Busy Girl –Barbie macht Karriere“ die Entwicklung der beliebten Puppe.

Wie fast jedes Mädchen spielte sie als Kind mit Barbies. Dann gerieten die Puppen in Vergessenheit. Aber vor einem Vierteljahrhundert – da war sie bereits Mutter einer kleinen Tochter – entdeckte Bettina Dorfmann in einem Souvenirladen in Dänemark zwei historische Barbies und kaufte sie. „Nicht für meine Tochter, sondern für mich“, sagt sie und holte zu Hause ihren Koffer mit den alten Barbies hervor. Da waren einige Puppen kaputt. Dorfmann machte sich kundig, reparierte sie – und begann zu sammeln.