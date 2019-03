Museumsserie: Ein Puppenhaus im alten Trinsenturm

Kreis Mettmann Im Ratinger Puppen- und Spielzeugmuseum ist noch bis zum nächsten Jahr eine Barbie-Ausstellung zu sehen.

Im Ratinger Spielzeugmuseum wird – jetzt in frisch renovierten Räumen des Trinsenturms – eine Vielzahl von altem Spielzeug und derzeit von Barbie-Puppen ausgestellt. Früher waren die Exponate im Museum Ratingen zu sehen. Doch seit ein paar Jahren haben sie ein sehr viel schöneres Zuhause auf den drei Etagen im mittelalterlichen Turm.

Warum hingehen? Die Besichtigung bietet Besuchern, die Spaß an Puppen und Spielzeug haben, viele alte und neue Ausstellungsstücke und gefällt ihnen auch wegen des Ausstellungsplatzes im Turm. Der Freundesreis des Spielzeugmuseums hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Exponate in einen liebevollen Zusammenhang zu bringen und immer auch thematisch gut abzustimmen. Während der Öffnungszeiten am Wochenende sind Mitglieder des Fördervereins anwesend, die eine Menge über die Spielzeuge und Puppen erzählen können und das auch begeistert tun.