Freizeittipp für Düsseldorf : Mit Nadel, Faden und Maschine

Angelika Westmark näht seit einiger Zeit erfolgreich ihre eigenen Sachen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Hemden, Kissen, Hosen und sogar das eigene Kleid für die Abifeier: Wer kreativ ist, näht sich seine Sachen an der Maschine selbst.

Leise und auch irgendwie beruhigend surren die Nähmaschinen im Kursraum vom Geschäft Nähszene in Bilk. Angelika Westmark näht an einem gestreiften Strampelanzug. Seit einem Jahr besucht sie die Nähkurse bei Nähszene und ist seitdem mit Herzblut dabei. „Ich habe mir schon eine Nähmaschine gekauft“, erzählt sie. „Und zu Weihnachten habe ich noch eine Overlock-Maschine bekommen.“ Mit dieser Overlock kann die Näherin den Stoff in einem Arbeitsgang zusammennähen, versäubern und präzise abschneiden.

Das erste Projekt der Hobbynäherin war ein Sweatshirt. Mittlerweile näht Angelika Westmark fast alles, bis auf Hosen. „Da würde ich mich nicht dranwagen“, gibt sie zu. „Mein Mann hat schon im Scherz gesagt: Alles, was wir tragen, ist selbstgenäht.“

Info Adresse, Kontakt und die nächsten Termine Adresse Die Nähszene befindet sich an der Aachener Straße 75, Düsseldorf-Bilk, Anfahrt zum Beispiel bis S-Bahnhof Bilk und mit der Rheinbahn U72. Termine Die nächsten Nähmaschinen-Schnupperkurse finden am 18. Januar und 15. Februar jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. Kosten Die Teilnahme am Kurs beträgt 30 Euro. Das Material für die ersten Projekte sollten die Teilnehmer selbst mitbringen. Es kann aber auch direkt im Geschäft gekauft werden. Informationen gibt es im Internet über www.naehszene.de/kurse-duesseldorf und unter der Telefonnummer 0211 15966375.

„Nähkurse liegen im Trend“, sagt Dirk Müller, Geschäftsführer der Nähszene. „Seit 2009 hat das Interesse stark zugenommen. Das, was früher die Oma und auch die Schulen weitergegeben haben, machen jetzt wir.“ Die Kurse, deren Anzahl steigt, sind meist früh ausgebucht. „Jeden Abend haben wir Kurse, und Workshops gibt es auch noch“, sagt Dozentin Claudia Eggert. Die Kursmöglichkeiten sind vielfältig – von einfachen offenen Nähkursen bis zu Junggesellinnen-Abschieden oder Babypartys ist alles dabei. Besonders bei Jugendlichen sind die Nähkurse gerade hip, erzählt der Geschäftsführer. „Up-Cycling ist sehr beliebt. Ob es nun darum geht, ältere Kleidung wie ein Hemd vom Vater für sich umzunähen oder aus alten Jeans eine Tasche zu machen, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema.“ Es gibt aber auch Abiturientinnen, die sich ihr eigenes Abendkleid nähen. „Das ist etwas richtig Tolles und es macht Spaß, ihnen dabei zuzuschauen“, findet Müller.

Fragt man die Teilnehmerinnen nach den Gründen, miteinander zu nähen, gibt es so viele Antworten wie Anwesende. Viele lieben die Gemeinschaft, die in den Kursen entsteht. Jeder hilft jedem. Man inspiriert sich gegenseitig und geklönt wird natürlich auch. „Ich finde es auch schön, Dinge herstellen zu können, die es nicht in einem Geschäft gibt. Und wenn ich dann Komplimente bekomme, bin ich schon stolz“, sagt Westmark.

Da nicht alles immer so läuft wie erhofft, ist das Nähen auch eine Herausforderung. „Aber ich habe mir vorgenommen, dass nichts unfertig in der Ecke liegen bleibt“, sagt die Hobbynäherin. Dabei hilft ihr dann auch Kursleiterin Eggert. „Ich habe noch nie erlebt, dass Claudia keine Lösung für ein Problem findet.“ Sicherlich könnten viele Kunden auch zu Hause nähen, aber da nehme man sich einfach nicht die Zeit. Und so werden die Kurse zu einer Art Auszeit und ein Gegenpol zur Arbeit. „Wir haben hier auch viele Ärzte, die teilnehmen, um abzuschalten. Nähen hat etwas Therapeutisches und hilft beim Entspannen“, sagt Müller.