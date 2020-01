Ballet Revolucion : Waschbrettbäuche und eine Sängerin im roten Kleid

Düsseldorf Die Tanzshow „Ballet Revolución“ – eine Mischung aus Ballett und Streetdance mit kubanischen Einflüssen – gastiert noch bis Sonntag im Capitol-Theater.

Das Ensemble Jede Tänzerin und jeder Tänzer hat alle Nuancem der Show im Blut und scheint jeden Millimeter der Bühne zu kennen. Da sitzt jeder Schritt, da passt jede kleine und große Bewegung zu anderen und zur Musik sowieso. Ob als Ensemble auf der Bühne, als Duo oder als Solo: Das Team begeistert die Zuschauer mit schier waghalsigen Sprüngen, sinnlichen Moves und einem großen Maß an Energie bis in jede Fingerspitze.

Die Musik Während die Tänzer im vorderen Teil der Bühne ihre Show präsentieren, ist im Hintergrund und meist nur leicht beleuchtet die Live-Band zu sehen. Als Zuschauer zuweilen den Blick auf eben jene Musiker zu konzentrieren, ist lohnenswert, denn was das Team da bietet, ist eine Klasse für sich. Im ersten Teil sind es elf Songs, nach der Pause im zweiten Teil noch einmal zwölft Hits, die von der Band live und in Top-Qualität gespielt und gesungen werden. Zum Programm gehören karibische Klassiker wie „Havana“, „Cumbachero“ und „Senorita“ sowie Pop-Hits wie Stings „Roxanne“, „I don’t care“ (Ed Sheeran und Justin Bieber) und „Nothing really matters“ (David Guetta). Die Stimmen der Männer werden gesungen von Weston Forster, während die im Original von Frauen gesungenen Songs für Ballet Revolución von Janine Johnson dargeboten werden. Und die britische Jazz- und Soulsängerin sorgt mit ihrer Stimme im Laufe der Show immer wieder für Extra-Applaus. Sie beherrscht die Ballade „Hello“ ebenso emotional wie Top-Star Adele und auch in ihrem Part von „Shallow“ (Original von Lady Gaga) sitzt jeder Ton perfekt. Außerdem zieht Janine Johnson in ihrem roten Kleid mit glitzernden Pailletten die Blicke auf sich – großartig.